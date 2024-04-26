第77屆世界衛生大會(WHA)將於5月27日將在日內瓦登場，我國至今尚未接到邀請函，台灣仍會派出「世衛行動團」，將由新任衛福部長邱泰源領軍；朝野三黨將推派具醫藥背景的立委組成視導團，並由副院長江啟臣帶隊。據了解，立法院長韓國瑜也在規劃休會後的出訪事宜，預計是歐洲友台國家。對此，國民黨立委柯志恩昨（25日）對此表示，韓目前在慎重考慮，可能不會發生在今年暑假，最重要原因是立法院可能延會。

柯志恩在《大新聞大爆卦》中透露，早上有問過江啟臣，他說目前這件事情還未定，「韓國瑜要去歐洲，我要爆獨家嗎？7月多真的需要很長期（時間），因為壓力太大，據了解本來要到歐洲友好的國家，但目前在慎重考慮，恐怕不會發生在這個暑假，最重要原因是立法院可能延會到7月20日左右」。

柯志恩指出，出訪最主要做國會外交，但7、8、9月人家都是在休會，所以因為時間關係，應該是最主要因素。至於韓國瑜壓力為何？柯透露，來自於一出去就是大家跟著他，一離開房間大家都對準他，但最大原因就是院會延會到7月20日左右，別人家都已經在休會，去那邊是幹嘛？假如見不到所謂非常高層級人物，是不是又要被作文章，畢竟又是第一次出訪。