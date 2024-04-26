金管會表示，瑞銀集團（UBS Group）在2023年6月12日完成收購瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）後，目前正進行瑞士銀行（UBS）及瑞信銀行（Credit Suisse）全球據點整併作業，連帶影響瑞信銀行台北證券分公司營運存續。

瑞信銀行台北證券分公司目前辦理證券及期貨經紀業務，並擔任瑞信銀行倫敦分行境外結構型商品在台發行人。金管會指出，瑞信銀行台北證券分公司此次配合集團規畫，向金管會申請解散及終止營業，並規畫最後營業日為5月31日。

證期局副局長高晶萍表示，瑞信銀行台北證券分公司1998年便來台設立，2023年證券及期貨經紀業務市占率分僅0.107％及0％。原瑞信銀行境外結構型商品投資人權益，則由瑞銀完全承擔，237檔合計規模達2.2億美元，評估終止營業對國內證券期貨業影響不大。

高晶萍指出，瑞信銀行台北證券分公司自去年11月起便不再受理客戶委託買賣，並協助客戶轉移至國內其他業者。截至去年6月底，公司共有34名員工，業者已與所有員工達成共識，包括10名申請退休、14名資遣、10名轉任集團其他公司。

金管會表示，前一次撤離台灣的外資券商為2020年的德意志證券台北分公司，同樣是由於母集團德意志銀行組織重整，決議全面裁撤全球證券交易業務、專注於銀行業務，使德意志證券台北分公司在當年8月17日後結束營業。

據金管會統計，2023年在台外資券商共13家，經紀業務量年增6.02％，在台經營穩健成長。金管會近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇，以提供優質服務及推動各項重要政策，將持續鼓勵國際金融機構深耕台灣。