彰銀自1992年東京分行開業後，時隔32年再度於日本設立據點，3月新開業的大阪出張所不僅是1950年後唯一在大阪新設據點的台資金融業，也是台資金融業中率先採出張所模式開展業務的銀行。

彰銀表示，出張所是日本獨有的據點模式，其經營的業務範圍與分行相同，但在營運及人力配置上更具彈性。彰銀以大阪出張所作為擴張日本市場的第一步，未來也將視經濟發展以出張所的方式設立新據點。

凌忠嫄致詞時表示，關西地區為日本第二大經濟圈、經濟產值（GDP）約占16％，亦為日本製造業及重工業重鎮，交通便利、對外貿易發達，加上台商在大阪關西地區投資比重相當高，在大阪設立據點可傳承東京分行服務台商的經驗，提供當地台商更優質服務。

彰銀表示，對焦台積電在日設廠效應，大阪已被列入繼熊本後未來三廠可能設廠地點之一，預期加速帶動台灣上下游產業赴日投資熱潮，加上2025年大阪世界博覽會的吸客效應，可望進一步推升人潮商潮，因此對未來大阪關西地區的投資發展趨勢大為看好。

此外，日本大阪府、大阪市等政府機關目前正積極推動大阪成為國際金融都市，不僅對外資進軍大阪提供非常多協助，也促進大阪金融市場更趨活絡。凌忠嫄指出，大阪出張所開業以來，即接獲許多客戶詢問赴關西地區投資事宜，讓彰銀對拓展當地業務深具信心。

彰銀主管則表示，國人想赴日投資，除了觀察半導體產業外，日本國防重工業也是深具發展前景的產業，尤其大阪是重工業之都，預期國防產業的需求將帶動大阪重工業成長，未來發展商機可期。

彰銀表示，大阪出張所代表彰銀跨出東京的首步，在東東京、西大阪雙據點規畫下，將逐步結盟日本區域性銀行，提供顧客更完整、更優質的國際金融服務。未來彰銀日本團隊將更進一步深化在地經營，規畫以東京為區域管理中心，由設立出張所方式持續擴展日本市場。