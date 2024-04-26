保險局副局長蔡火炎說明，為利保險市場健全發展、落實消費者權益維護，金管會參酌相關經驗統計分析資料，每3年與保險業者、產險及壽險公會、精算學會與相關周邊單位進行研商，針對旅平險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率進行檢討。

蔡火炎表示，此次檢討後宣布調降旅平險「意外死亡及失能給付」標準費率表中各費率10％，適用自7月1日起生效保單，金管會將於近日循程序辦理發布相關規定。在此次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，此類保單的保費預期可適度降低。

金管會以個人規畫國外旅遊5日為例，若欲投保意外死亡及失能保障1000萬元，並附加意外醫療保障100萬元，現行投保的保費上限為779元。而自7月1日起生效的保單，保費上限則降至719元，降幅約7.7％。

蔡火炎說明，經檢視統計資料，考量損失經驗低於預期，評估個人旅平險費率有調降空間，經檢討研商後基於穩定原則，決議調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率10％。至於意外醫療給付方面，考量過往變動較不穩定，基於穩定原則決議維持不變。