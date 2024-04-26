非蘋智慧型手機客戶需求穩定，全新第1季業績表現不俗，第1季合併營收8.37億元，年增1.12倍，營業毛利為3.41億元，年增1.22倍，合併毛利率為40.76%，年增1.71個百分點，營業淨利為1.99億元，年增8.24倍，在業外挹注下，單季歸屬於母公司業主淨利為1.93億元，每股盈餘為1.04元。
全新表示，雖然智慧型手機市場有雜音，但第2季有望與第1季持平或略優，全年業績將逐季成長。
就兩大業務來看，在微電子方面，全新總經理黃朝興表示，今年我們在5G/WiFi 7客戶端持續深耕各客戶，在更下游客戶導入新產品，包括高端微波應用等，預期微電子今年成長可以優於業界平均水平。
在光電子方面，全新近幾年投入不少資源在光電子，讓光電子不僅第一隻腳在今年多了砷化鎵P-Sensor(距離傳感器)新產品，更長出應用於數據中心短距傳輸第二隻腳，為營運增添新動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。