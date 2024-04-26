非蘋智慧型手機客戶需求穩定，全新第1季業績表現不俗，第1季合併營收8.37億元，年增1.12倍，營業毛利為3.41億元，年增1.22倍，合併毛利率為40.76%，年增1.71個百分點，營業淨利為1.99億元，年增8.24倍，在業外挹注下，單季歸屬於母公司業主淨利為1.93億元，每股盈餘為1.04元。

全新表示，雖然智慧型手機市場有雜音，但第2季有望與第1季持平或略優，全年業績將逐季成長。

就兩大業務來看，在微電子方面，全新總經理黃朝興表示，今年我們在5G/WiFi 7客戶端持續深耕各客戶，在更下游客戶導入新產品，包括高端微波應用等，預期微電子今年成長可以優於業界平均水平。

在光電子方面，全新近幾年投入不少資源在光電子，讓光電子不僅第一隻腳在今年多了砷化鎵P-Sensor(距離傳感器)新產品，更長出應用於數據中心短距傳輸第二隻腳，為營運增添新動能。