騰雲創辦人及執行副總張婷婷表示，騰雲與菲律賓策略夥伴IMMORTA攜手合作，共同協助菲律賓政府及國家發展公司 (NDC) 推展菲律賓iHub計畫，透過台灣科技量能及數位轉型的深厚實力，協助菲律賓政府打造創新科技中心，促進菲律賓數位科技發展、網絡擴展及政策推動。

騰雲與IMMORTA已合力拿下菲律賓首個航運數位化整合系統訂單，打造OMO全數位化票務解決方案，影響未來5年內逾3.5億人的日常通行，同時，也將無人智慧販賣機的軟硬整合應用推廣到菲跨國企業的辦公大樓。IMMORTA Corp.執行長Jerome Balucan表示，菲律賓正處於數位變革的關鍵階段，IMMORTA與騰雲已經在菲律賓導入了OMO客、商、金流一站式數位轉型解決方案，重新構建菲律賓在基礎設施、交通、旅遊、零售、金融科技和資安等產業的創新思維和技術發展，騰雲與IMMORTA將鏈接台菲公私部門網絡及技術商務合作資源。

騰雲在東南亞市場長期布局，目前在馬來西亞、泰國、越南、印尼皆有數位轉型解決方案導入及建置案例。透過此次峰會的交流，能夠讓更多企業及投資人看到騰雲數位轉型解決方案實力，將與更多的國際夥伴、東南亞企業及新創攜手開發更多國際市場的效益、挖掘潛在商機，提高海外市場的營收貢獻。