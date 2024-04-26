台北市某知名婦幼診所劉姓女醫師，去年9月為病患施作子宮鏡手術時，使用器械不慎刺穿病患子宮，並刺傷動脈，診所雖緊急將病患轉送台大醫院急救，病患仍在5小時後不治，病患丈夫提告。台北地檢署調查時，劉女認罪，檢察官依過失致死罪起訴劉女。

據醫療網路資料指出，子宮鏡全稱為「子宮內視鏡」，子宮鏡手術是透過內視鏡直接拍攝、檢查子宮腔內部，並進行切除病灶的手術。病患需全身麻醉，手術時程約20至30分鐘，醫界普遍認為子宮鏡手術，屬於低風險的小手術。

起訴指出，去年9月14日上午8時，李姓女病患前往診所，由劉女施作子宮鏡手術，但劉女竟疏於注意，操作器械不當，不慎刺穿李女子宮，進而刺傷右側內骼動脈，導致李女心跳及血壓急速驟降，診所見李女情況危害，緊急通報台北市消防局將李女送往台大醫院急救，但李女仍於當天下午1時41分死亡。

李女丈夫無法接受妻子離世，提出告訴，檢察官會同法醫相驗李女遺體，並赴診所調查，調取診所醫療護理紀錄單、診斷證明書等資料，且拍攝現場及手術器械照片24張，認為劉女涉有醫療疏失，將劉女列為被告偵辦。

檢察官訊問時，劉女坦承不諱，檢察官依據台大醫院急診病歷、電腦斷層影像報告、法務部法醫研究所解剖報告書及鑑定報告，認定被害人李女因劉女施作子宮鏡手術疏失，導致受傷死亡，依過失致死罪起訴劉女。