網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney日前在直播中疑似嘲笑資源班學生，引發軒然大波，她昨（25日）深夜拍影片道歉，不過外界仍不買單，網友發起抵制她業配及團購的產品，與她合作的廠商紛紛切割，包括讀書共和國、胡同燒肉、緊張雞等皆發布聲明拒合作；另有多家團購廠商跳出來澄清未曾與她合作，目前共有9家廠商表態。

「讀書共和國」表示，社群因7寶媽的不當言行，先前已終止活動並停止所有合作，相關活動連結也已經失效或刪除。

「緊張雞Sweaty chicken」昨深夜在臉書發文表示，反對任何歧視與嘲諷資源班的言論跟行為，未來公司對產品合作的網紅會與經銷商更慎重把關。

「胡同燒肉」指出，鑒於網紅林叨囝仔的不當言行，已立即採取最嚴肅的處理措施，並通知所有經銷商終止與其任何形式的合作。

「咖樂彩虹麵 ColorNoodles」聲明，任何銷售產品的團媽、網紅凡對資源班有歧視言論或動作，將要求經銷商終止銷售關係。

「HHM BUY」表示，日投晒晒團隊堅決反對任何對資源班歧視嘲諷及傷害幼童學生之言論行為，對於爭議人物未來都不會有任何形式之合作，團隊因專注產品開發，未盡到其他相關事宜把關，造成社會困擾深感抱歉。

另外還有4家廠商被傳與Sydney合作，包括「芝初SesaOle新鮮芝麻最初風味」、「自然主意。酷覓星」、「幸福の禮 喜之坊」、「牙周博士」，品牌紛紛在臉書發文澄清目前和Sydney沒有合作關係，未來也不會以任何形式合作。