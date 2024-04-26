俄威脅北約核武若部署波蘭將成為主要打擊目標

在莫斯科與歐洲之間緊張局勢又升級之際，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）25日宣布，要是北約核武部署波蘭，莫斯科將把它們當成主要目標之一。

《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周一說，有鑑於俄羅斯去年底決定，在鄰國白俄羅斯部署洲際彈道飛彈，華沙已準備好部署西方核武，而莫斯科隨即加以回應。

「我們的耐心不是沒限度的，」雷雅布可夫說，「要是波蘭走上進一步升級的道路——這些有關核武的口頭遊戲——那這意味著將會出現新一輪緊張……這遊戲很危險，而後果可能無法預料。」

此外，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也回應了杜達的聲明說，俄羅斯國防部將「分析情勢…並採取一切必要的報復措施，以確保我們的安全。」

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說，隨著緊張不斷升級，明斯克周四將把做好戰鬥準備的部隊調往波蘭邊境附近。他並警告，交火可能會導致「世界末日」。白俄羅斯決定，將為數不明的部隊從北部維捷布斯克區（Vitebsk Region）向南調往與波蘭和烏克蘭接壤的西南部，準備迎戰西方部隊。

魯卡申柯聲稱，會促使他下這決定，是因為烏克蘭戰爭對國家安全的威脅與日俱增。他並說，有12 萬烏克蘭大軍沿邊界駐紮，並辯稱「華盛頓正想盡辦法，要把我們的國家拖入衝突」。