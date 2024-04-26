美國軍方警告，目前中方的太空軍事擴張速度相當驚人，他們正在開發衛星和反衛星能力，並瞄準台灣。

綜合外電報導，美國太空司令部（US Space Command）司令懷庭（Stephen Whiting）表示，北京在短短6年內「在地球軌道運行的監視、偵察衛星數量增加了2倍」。

懷庭說：「坦白說，中華人民共和國正在太空中以驚人的速度前進，他們正迅速開發一系列反太空武器，以威脅我們的太空能力。」

《太陽報》報導，美國軍方高層表示，北京下定決心阻隔印太地區的西方勢力。

美國太空軍本周警告，中國大陸約有350顆監視衛星集中在該地區，比2018年增加了300%。他們可以讓北京轟炸數千英里外的目標，甚至超越地球曲線。

太空軍的亞格拉沃上校（Raj Agrawal）示警，在美國駐倫敦大使館發表演說時表示：「中國人在太空部署上已經展現了明確的意圖，就是想在印太地區投射力量，限制美國與盟國的行動自由。」

美國太空軍第75情監偵中隊指揮官安德森中校（Travis Anderson）說，中方已經有足夠的力量可以深入印太地區，搜尋美國及盟友的艦艇。

長期以來，專家一直警告，北京濫用反衛星武器，並留下許多太空垃圾。2007年，大陸為摧毀一顆軌道衛星而發射彈道飛彈，至今碎片仍殘留在太空中。

文章來源：China developing space weapons at ‘breathtaking’ pace
文章來源：STAR WARS ARMY China building huge Star Wars army in space that let them blast targets from thousands of miles away
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