準總統賴清德昨（25）日親自公布國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海基會董事長鄭文燦等新政府重要人事。前立委郭正亮看完名單，喊話要賴多聽、多判斷，三不五時還是要跟美國說不，別太相信吳釗燮。但郭正亮認為，賴可能會跟蔡英文有點不一樣，因他是一路從基層民選出來的，惟蔡已把籌碼敗光，賴清德這4年的處境會艱難10倍以上。

賴清德昨親自公布國安首長人事任命，包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、海基會董事長鄭文燦、陸委會主委邱垂正、國安局長蔡明彥、退輔會主委嚴德發

郭正亮昨（25）日在政論節目《大新聞大爆卦》直言，如果是這個國安團隊，賴自己要明辨、多聽、不要偏聽，否則520就完了；他更要賴別相信國安會祕書長吳釗燮，因吳堪稱「美國駐台代表，而顧立雄都還沒那麼嚴重。

郭正亮強調，現在美國鷹派在崛起，賴清德收集情報真的要多聽、多做判斷，三不五時還是要跟美國說不，不要以為國民黨從大陸帶回來的情資都是騙你的、要害你的，事實上賴清德這4年的處境會比蔡英文艱難10倍以上，蔡英文8年悠悠哉哉，一面倒向美國、立法院過半，可以700天不開記者會，換成賴清德一定被藍白聯手踩在地上。

但郭正亮也分析「賴清德跟蔡英文還是有一點不太一樣」，蔡英文是100%一面倒向美國，但賴清德是民選從基層一路選上來，還是有一點台灣民粹或者台獨、不要被人家完全控制的感覺，且蔡把賴能用的籌碼都敗光，國防預算增到超過六千億、開放萊豬、波音飛機也買了，但加入CPTPP影子都沒有，軍購延遲交貨，賴清德手上還有什麼籌碼？沒有看過蔡英文這樣的總統。