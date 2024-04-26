藝人「雞排妹」鄭家純遭網紅陳沂暗指稱為「黑菊姐」引發 《公然侮辱罪》爭議，逾10位法官主張此規定有違憲爭議，裁定停審 、聲請釋憲，憲法法庭併人民聲請案共31案審理進行言詞辯論後 ，4月26日下午3點將作成關鍵性的判決。

《刑法》第309條「公然侮辱人者，處拘役或 300以下罰金」。 聲請釋憲人主張，侮辱性言論為表達意見或觀點，在民主多元社會中應予以保障，因此表達意見或觀點欠缺事實之連結，與誹謗性言論有本質上之差異，欠缺事實連結之意見或觀點，縱令他人感到不愉快，並不會侵害他人之名譽。

聲請人認為，這樣的規定所保護之名譽法益定性不明，導致實務判決認定歧異，一般人無法合理預見，已違反法律明確性原則；公然侮辱罪多數案件經不起訴終結或無罪判決，所收效益不彰，也不宜將公然侮辱罪的規定限縮至仇恨性或挑釁性言論。

法務部則表示，因網路傳播速度迅速及匿名性之特性，被害人無從迴避侮辱性言論，更難以移除或下架方式恢復所受侵害，亦無法及時蒐證，民事損害賠償無法完全替代刑事處罰，公然侮辱罪合憲。