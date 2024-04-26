"I'm truly just a fan... I'm taking notes [and] doing a little scouting."



Warriors star Steph Curry on watching the 2024 NBA playoffs 👀



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/QqniDp1P81 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 25, 2024

上季才設立的年度最佳關鍵球員獎項(首位當選的是國王後衛福克斯)，26日公布本季當選球員，結果勇士後衛史蒂芬柯瑞順利擊敗公牛前鋒迪羅薩與雷霆後衛亞歷山大，成功拿下本季以傑瑞韋斯特命名的年度最佳關鍵球員獎項，柯瑞也分享勇士提前淘汰出局後自己的新工作。

本季只要到了最後5分鐘差距5分以內的關鍵時刻，柯瑞累計得到聯盟最多的189分，比起德羅薩182分、亞歷山大112分還多，關鍵時刻他的投籃命中率高達4成96、三分命中率4成57、罰球命中率9成51，更在關鍵時刻投進32顆三分球打破紀錄。

柯瑞今天也接受《TNT》球評歐尼爾訪問，提到自己在勇士提前在附加賽不敵國王淘汰後都在幹嘛，「我現在是相當正經的球迷，我會一邊看比賽一邊做筆記，做一些球探會做的工作。」看來就已經進入休兵期間，柯瑞仍然相當認真，畢竟他也還要代表美國男籃參加巴黎奧運。