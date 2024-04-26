小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。Meta宣布調升今年整體資本支出8～16％、上看400億美元，投入AI研究及相關產品服務開發，市場法人認為，擴大資本支出，將帶動兩大ODM廠緯穎及廣達旗下雲達的AI伺服器訂單後市營運進補望逐季走升。

【1】Meta擴資本支出 緯穎、廣達歡呼

廣達（雲達）採用輝達AI超級晶片架構之AI伺服器出貨比重較高，在過去三個季度受惠Meta拉貨動能顯著，連帶為營收及獲利帶來加持效益。緯穎則自今年起採用輝達AI GPU架構的AI伺服器產品出貨逐步放量，預期也將進一步推助其營收規模放大。緯穎並樂觀預估，AI伺服器業務比重可

【2】股利活水到 七金控豪發1,100億現金

金融股利活水到。富邦金控董事會25日拍板今年股利政策，將配發每股現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計每股股利3元，高於去年每股現金股利2元、股票股利0.5元；現金股利配發率逾52％，是2011年以來新高，以25日富邦金收盤價66.4元估算，現金殖利率約3.76％。

【3】台積電秀肌肉 首發A16技術2026年量產

台積電北美技術論壇火力全開，由總裁魏哲家親自領軍，首次揭露A16先進製程節點，並提出系統級晶圓（TSMC-SoW）概念，於晶圓上放置更多電晶體，每瓦效能將達數量級提升。另外，系統級晶圓、矽光子整合，將為人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）領域帶來顛覆性改變。

【4】美首季GDP成長大減速 降息恐延至9月

美國今年首季經濟成長大幅放緩、季增年率降至1.6％，創一年半新低，加上通膨明顯回升，強化市場對於美國聯準會（Fed）可能將首次降息延至9月的預期。

【5】日圓續貶 川普：美國的大災難

日圓匯價持續疲軟，24日兌美元匯率一度來到154.97，創近34年新低，距離155僅一步之遙；野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成警示，日圓短期就恐貶破160。日本前首相麻生太郎與美國前總統川普23日於紐約會面時，川普也在社群平台上稱日圓大幅貶值是「美國的大災難」，讓製造業損失大量商機。