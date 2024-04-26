花蓮403強震後餘震不斷，有報導引用專家說法，稱米崙斷層未來有高機率發生錯動、最大可能出現規模8地震，對此台灣事實查核中心求證後表示，花蓮米崙斷層長度不長，不可能發生規模8以上地震；專家提到的是台灣東部外海的琉球海溝，由於琉球海溝很長，若整條斷層全破碎錯動，才可能發生規模8以上地震。

台灣事實查核中心表示，有報導引用專家說法「最可怕的琉球海溝地震帶，這一個地震帶有一條米崙斷層，台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳預估，未來發生錯動的機率高達88％，而且最大規模可以達到8以上。」

查核中心向中研院地球科學所副研究員黃信樺求證，黃表示，地震的規模跟斷層的長度有關，花蓮的米崙斷層長度並不長，不可能發生規模8以上地震，「就算是整條斷層帶全破碎，頂多發生規模6的地震。」

查核中心表示，網傳報導的原始訊息，來自馬國鳳2022年2月19日受訪時提到琉球海溝在1920年曾發生大地震，由於琉球海溝很長，若真的整條斷層全破碎錯動，才有可能發生規模8以上的地震。

馬國鳳事後也在臉書發文澄清，表示自己從未這樣說過，「台灣島內不可能有規模8的地震，因為我們島內的斷層沒那麼長。」