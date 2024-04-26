網紅7寶媽Sydney所經營的臉書「林叨囝仔The Lins' Kids」近日在直播中疑似失言訕笑學校資源班學生，引來軒然大波，雖她已道歉，但仍止不住相關討論。對此，迪化街名門前媳婦、KOL陳珮甄稍早發文，表示女兒也是特殊兒，但她非常坦蕩，更認為是自己是帶著使命的人，「沒有人有必要自卑，也沒有誰有資格看不起誰」。

陳珮甄與前夫離婚後，就扛起照顧女兒的責任，她就曾多次分享孩子有過動加亞斯伯格症，導致孩子有些情緒障礙，常在學校跟同學起爭執。對於資源班的話題，稍早她透露自己的小孩小學一年級時被評估是情緒疑似生，就是所謂資源班的小孩，其實她很失望，更希望孩子被鑑定是正式生，養育這類孩子的一路上，身為家長的會特別累，累到需要去看身心科。

陳珮甄發文。（圖／翻攝自Selena陳珮甄 大姐不跑三點半臉書）

至於為何比較希望被鑑定是正式生？陳珮甄說：「鑑定為正式生的孩子，教育部會安排公費早療、特教老師或助理員，提供孩子額外的學習幫助」，而目前的資源班也跟她們小時候的安排方式不同，學校會讓他們平時打散在一般班級就讀，只有部分時候要上特殊課程，像她的女兒因為有情緒障礙，就被安排上社交相關課程。

最後，陳珮甄強調女兒智商沒問題，「資源班的小朋友們，也不是笨蛋。大家只是有各自特別之處，有不同挑戰需要面對」，並反問誰不希望自己的小孩一生下來很好養，父母不用擔心，但老天爺偏偏給她們這類家庭比較難的考卷，她也不認為公開說出孩子的「特別」等於「丟人現眼」，只要知道特別之處，並學會適應和世界相處的方式即可，不需要自卑，也沒人有資格瞧不起誰。