惟英特爾預估本季營收和獲利可能會低於市場預期，故收漲1.77%的這家美國半導體大廠，盤後股價一度下殺8%左右。除了英特爾外，其它半導體族群表現還不錯，例如收漲3.71%的NVIDIA、盤後續漲2.28%，收漲1.33%的AMD、盤後續漲2.79%，收漲2.71%的台積電ADR、盤後也續漲1.52%。

重要經濟數據方面，上周美國初次申請就業補助人數意外下降至20.7萬，周減5000人，市場預估為21.5萬，再前一周則是21.2萬，再度顯示美國勞動市場還是相當緊繃。

美國第1季經濟成長增幅是近兩年來最小，季增年率僅1.6%。同時，通膨下降時間太久，也拉低聯準會今年可能開始降息的一線希望。美國加州共同基金業者Sierra Mutual Funds認為，若美國經濟不好，將會影響當地企業獲利成績，尤其是成長類股，倘若財報不佳，也會影響到美股後市。

倫敦證券交易所集團（LSEG）統計，目前市場預估聯準會今年可能只會降息36個基本點，約1.44碼，遠低於今年初預估的降息150個基本點，也就是6碼。

美股最新收盤價，道瓊跌375.12點或0.98%，收38,085.8點。S&P500跌23.21點或0.46%，收5,048.42點。NASDAQ也跌100.99點或0.64%，收15,611.76點。不過，費城半導體卻漲88.84點或1.96%，收4,615.04點。

標普500指數的11大類股中，原物料漲0.69%最多，能源類股漲0.50%居次，工業漲0.29%，公用事業漲0.27%，科技也小漲0.15%。同時，金融跌0.51%，房地產也跌0.52%。至於通訊服務大跌4.02%，主要是因為受到Meta所拖累。