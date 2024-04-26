外資對於富邦金的獲利觀點，認為未來2年人壽保險收益下降，但銀行和證券業務的利潤增加。降低對人壽保險投資回報的預估，原因有2，包括：1、投資資產餘額低於預期，2、對沖成本過高，受到預期聯準會降息延後影響。雖然外資下修壽險的收益估值，但同時也提高了對淨資產的預估，主要受惠於強勁的股票投資收益；這有助於減少人壽保險子公司未實現投資損失餘額。

富邦金控2023年稅後淨利為660.17億元，每股盈餘(EPS)4.80元，為金控業獲利雙冠王，並連續15年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。

除了現金股利之外，富邦金控此次同時配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。

富邦金昨天董事會也通過規劃辦理長期資金募集案，發行之股數上限15億股。擬提請股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金。