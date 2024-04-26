網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽近日在直播時，因談到資源班話題訕笑，引來外界抨擊，她道歉後仍有9家廠商切割不再合作。見此，部落客、網紅視網膜經紀人韓璟稍早發文，自曝國小時念的也是資源班，回憶起來是「非常舒服的經歷」，她更表示念資源班不應該被貼上不聰明的標籤，「雖然我國小唸過資源班，但我高中唸的是台中女中資優班唷」。

前立委鄭運鵬助理、目前是視網膜經紀人的韓璟在臉書有5.7萬人追蹤，對於資源班話題，她大方表示自己念國小時也是被分類要進資源班就讀的學生，主因是別人叫她時，她反應總是慢一拍，對談時的反應也很慢，就她20年前的經驗，過去是有時上課時間會被安排到另一間教室上課。

韓璟發文。（圖／翻攝自韓璟臉書）

韓璟回應，當時在資源班時有兩、三位都是跟她一樣從同班級來的學生，其中一位是重聽生，而在資源班教室裡不只有黑板、粉筆，還有許多教具、玩具、圖畫書，由於她本身與人交流時反應較慢，在資源班上課時反而很舒服，不用被迫急著回應不確定的答案，如今回想，韓璟說：「其實才是一個正常的教育該有的樣貌」。

韓璟指出，最後她被診斷只是耳朵不好，其他部分都跟一般人一樣，她便從資源班「畢業」，聽聞最近有網紅的孩子在直播中強調自己很聰明，不需要念資源班，韓璟反駁念不念資源班跟聰明或智商無關，國小念資源班的她，高中時不僅考進台中女中，念的還是資優班，並以自己的經歷分享給父母，希望現在的爸媽不要對資源班有任何負面標籤。