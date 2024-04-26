2026新北市長人選成熱門話題，國民黨則以新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川呼聲高。李四川日前被問及去留問題時透露「不一定會做滿但一定會做好」。此話一出，前立委郭正亮認為，這代表「想選的意願大幅提升」。

節目《國民大會》在25日談論2026新北市長人選，媒體人黃暐瀚指出，新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、台北市副市長林奕華、李四川這4人中，個人看法覺得李是四人中最強；他分析，縣市長跟總統選舉不同，且李會做事、資歷也夠、熟市政，加上圓融程度，沒把話講死，表示「做好是操之在我、做滿非操之在我」。

至於李四川該段發言是否代表個人主觀想選的意願大幅提升？節目另一位來賓、前立委郭正亮直接點頭地說，「大幅提升」，算鬆口，政治上解讀「會認為他不是說NO、絕對不會」；不過，黃暐瀚直言，李很清楚的說不喜歡選舉。郭正亮接口說，接下來轉捩點，就是李四川接受黃暐瀚專訪時刻；黃暐瀚則回應，2026還很久，真的還沒那麼快。