據美國之音報導，德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）25日晚間在社交媒體X貼文稱，她當天被中國外交部召見，原因是德國這周逮捕了4名涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的德國人，「此舉耐人尋味，但也是來解釋一些事情的良好機會」。

傅融表示，「我們絕不容忍德國境內發生任何間諜行動，無論來自哪個國家；我們通過法治手段來保護我們的民主和法治國家；德國聯邦總檢察長領導調查工作，最終將由獨立法院對上述指控做出判決。」

傅融在貼文中沒有說明召見她的是中國外交部的哪位官員，也沒有提供中方召見她的其他內容。

德國警方23日逮捕了歐洲議會一名德國極右翼議員的助理，此人涉嫌為中國進行間諜活動。這個助理的名字是郭建（Jian Guo），長期遊走於德國政界和德國華裔圈。他涉嫌不僅將歐洲議會的談判和決策情報轉交給中國情報機構，還通過自己與旅居德國的中國異議人士的密切關係蒐集他們的信息，並報告給中國國安部門。

報導引述德國內政部長費澤（Nancy Faeser）表示，間諜指控「極為嚴重」。費澤發表聲明說，「如果有人從歐洲議會內部為中國情報機構充當間諜得到證實的話，那麼這就是從歐洲民主體制內部發動攻擊。」費瑟強調，這個案子必須徹查。

此前一天，德國當局宣佈逮捕3名德國公民，指控他們長期為中國情報機構服務，將德國的科技產品、軍事創新技術非法出口給中國。德國檢察官指控這3人從2022年6月前開始為中國情報機構服務，並涉嫌違反德國出口法律，在沒有許可證的情況下出口一種特殊的雷射。

報導稱，其中一名嫌犯「托馬斯R」（Thomas R.）涉及是中國國安部一位特工發展的間諜，在德國獲取可用於軍事創新技術的信息。為此，托馬斯R利用「赫維格 F」(Herwig F.)和「伊娜 F」（Ina. F.）夫婦在杜塞爾多夫（Dusseldorf）擁有的一家公司，進行與德國研究人員接觸及合作的活動。這對夫婦涉嫌與一所德國大學達成研究轉讓協議，其中第一步是為一名中國合作夥伴啟動一個有關機器零件技術的研究。這些零件不僅可用於強大船舶發動機，也可用於軍艦發動機。

德國聯邦檢察官說，托馬斯R在中國國安部的上線，是這名中國合作夥伴的幕後操控，這個項目得到了中國政府提供的資助。

報導稱，德國當局逮捕這3名嫌犯時，他們正在進行有關一個研究項目的談判，該項目可以用於擴展中國海軍的作戰能力。

德國內政部長費澤在周一的聲明中說，「我們在密切注視中國在商業、工業和科學領域間諜活動的重大危險。我們在嚴密監視這些風險和威脅，並明確警告和提高民眾的敏感度，以便各方面都能加強保護措施。」

德國接連2天宣佈逮捕共4名為中國從事間諜活動的德國人令外界震驚，引發了國際媒體的詳細報導。

4月14至16日剛剛對中國進行任內第二次正式訪問的德國總理蕭茲，4月24日就德國近日接連發生中國間諜事件發表聲明，堅定表示德國不能接受外國間諜活動，德國將努力把那些為此負有責任的人送上法庭。

德國的2次逮捕行動，是在蕭茲剛剛結束對中國的第2次訪問一周後執行的。不過德國官員強調，蕭茲的訪問對執行逮捕的時間點沒有任何影響。

德國政府在去年公佈的與中國關係戰略中，將中國這個亞洲超級大國定義為「合作夥伴、競爭者和制度性對手」，並呼籲在維持價值數千億美元的經濟關係的同時，大幅減少對中國供應鏈的依賴。該戰略還說，「我們採取果斷行動，反擊中國情報部門和國家控制團體的所有模擬和數字間諜及破壞活動，無論這些活動是在德國境內還是針對德國。」

中國外交部發言人汪文斌23日在例行記者會上在回答有關中國間諜在歐洲活動的問題時表示，相關報導是對中國的「抹黑和打壓」。汪文斌再次敦促歐洲有關方面停止散布所謂「中國間諜」的虛假信息，停止反華政治操弄和惡意詆毀。