Joeman車行凌晨遭8黑衣人「放炮狂轟」！犯案動機曝光

知名YouTuber「Joeman」（翁雋明）與葉姓友人在新北市新莊區合夥經營的「九葉車行」，25日晚間被一群黑衣人惡意投擲鞭炮，案發後警方循線逮捕8人，其中5名還是未成年，安姓主嫌向警方供稱約2個月前到車行買車，業務告知他無業「貸款無法過件」，讓他心生不滿才夥同友人放炮洩憤，全案訊後依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌，函送新北地檢及少年法庭續辦。

據了解，Joeman與葉姓友人合夥經營的車行，主要以外匯車買賣為主，25日晚間9時許遭人投擲鞭炮，警方獲報到場，經調閱監視器，確認共有8人分乘4部機車到九葉車行，其中3人手持鞭炮朝店內施放，其他犯嫌則在場助勢，除毀損店外花盆，也造成店內一輛BMW及一輛賓士大G車體部分烤漆受損。

新莊警分局立即成立專案小組，漏夜追查後，將18歲安姓主嫌等8人逮捕歸案，初步調查，安男在2個月前曾至車行詢問購買細節，但因車行所販售大多是雙B或超跑等外匯、二手車，而安男本身無業，業務告知他「貸款無法過件」，因而發生口角，心生不滿找友人到車行放炮洩憤。全案訊後依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌，函送新北地檢及少年法庭續辦。

現場鞭炮畫面。( 葉庭欣/翻攝 )