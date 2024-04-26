台北市忠孝路派出所昨（25）日中午驚傳槍響。37歲徐姓男警被發現在停車場舉槍自戕，緊急送醫仍宣告不治。對此，有知情人士透露，分局一名女警想起事發時的驚心一幕，忍不住哽咽，「眼淚真的自己一直流停不下來，今年才過4個月就死了6名警察，第1位是我實習認識的34期學弟，但從來沒想過第6位自殺的警察，竟然就在我每天看得到的地方。」

警方表示，徐員昨天擔任上午10時至下午1時的巡邏勤務，中午12時04分接獲母親來電後，就拿著手機離開了值班台。同仁一直無法聯繫上徐員，不料最後竟在派出所地下室發現徐員倒臥在地，頭部有一處明顯彈孔穿透傷，而徐員所領用的槍枝就置於其身旁。

徐員工作表現優異，連續4年考績甲等，與同仁相處融洽，人緣良好。據悉，徐員的憾事發生後，許多在場員警忍不住落淚。一名女警回憶，分局一樓事發當下幾乎一團亂，眼看分局長、忠西學長姊忙進忙出，不知道發生什麼事，想著走樓梯下去查看是否需要幫忙，「但才剛到梯廳，就看到學長們眼眶泛紅，沒人說話」。

據了解，女警當時還以為是有人摔倒，臉部朝下暈倒，緊接卻聽到大家提及「開槍」等字眼，這才知悉徐員舉槍自戕，「眼淚真的自己一直流停不下來」。女警說，當時看到學長（徐員）上半身赤裸、頭纏傷帶、戴著呼吸器躺在擔架被消防學長推著從車道斜坡送醫搶救，但最後還是傳來傷重不治的噩耗時，心情十分沉痛。

最後，知情人士也說，女警相當感慨，今年才過4個月卻已經死了6名警察，第1位是她實習認識的34期學弟，但她從來沒想過第6位自戕的警察，竟然就在她每天看得到的地方，一度哽咽痛籲：「警察是一個高壓的工作，如果覺得心理素質不夠強大，真的就離開不要做，不要為了高一點的薪水而賠掉自己的命，不值得。」

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