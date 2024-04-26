季後賽前兩戰都在自家主場以兩位數差距擊敗魔術的騎士，換成來到奧蘭多客場打G3，隨即變成一支爛隊了嗎？魔術26日靠著班凱羅攻下全場最高31分，外加14籃板、5助攻，薩格斯也拿24分，最後以121比83輕取騎士，也把季後賽首輪系列戰扳成1勝2敗，接下來G4於28日登場。

有別於前兩戰作客克里夫蘭開賽的頹勢，魔術回到主場出賽的G3，上半場打完就靠班凱羅半場貢獻19分，法蘭茲華格納也有12分，薩格斯11分，取得61比45的領先，反觀騎士則以莫布利、賈瑞特艾倫各拿10分最高，米契爾半場投11中4，拿9分、7助攻。

來到第三節，班凱羅換成跟薩格斯攜手開火，兩人攜手單節攻下25分，轉眼就把領先擴大到20分以上，甚至打到第三節還剩4分09秒，魔術取得92比58領先，打完前3節，魔術更把領先擴大到35分，也讓比賽末節提前進入垃圾時間，畢竟騎士這場比賽確實打太爛了。

魔術除了班凱羅與薩格斯火力全開，法蘭茲華格納也有16分、8助攻與5籃板，富爾茲替補拿下11分，柯爾安森尼10分；騎士以賈瑞特艾倫15分、8籃板表現較佳，米契爾投16中6、拿下13分，利佛特替補拿下15分，莫布利10分。