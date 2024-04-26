香港女星張柏芝擁有一半英國血統，清新脫俗的美貌讓她備受關注，之後更因演出周星馳的《喜劇之王》走紅，成為許多男性心目中的夢中情人，近期網上瘋傳她14歲時的舊照，精緻的五官，讓不少人看了忍不住大讚：「這才是真正的女神！」

微博「香港電影吧」近期曝光5張張柏芝14歲的舊照，可見張柏芝穿著藍色背心和長褲，一雙清澈靈動大眼，加上擁有港英混血的她五官立體，臉上也無化上過多彩妝，十分清秀且稚嫩，讓許多網友一看紛紛驚呼：「這才是真正的女神！」、「真的從小就氣質出眾」、「這才14歲？」、「年紀小小就有仙女般的靈氣」、「真的太離譜！自然美足以打敗任何整容女星」、「不愧是我見過最美的女性」。

微博「香港電影吧」近期曝光5張張柏芝14歲的舊照。（圖／擷取自微博）

事實上，張柏芝18歲就因出眾外貌被相中出道拍攝廣告，隔年受周星馳賞識演出電影《喜劇之王》女主角爆紅，1999年更推出首張個人單曲《任何天氣》；感情方面，她曾與男星謝霆鋒結婚並育有2個兒子，兩人於2011年離婚，2018年她突然秘產一子「小王子」Marcus，但未曝光生父身分，之後她便鮮少出現螢光幕前，將重心都放在兒子身上，直到近年來她才逐漸復出，不僅參加節目《乘風破浪的姐姐2》，同時已有幾部戲劇作品待播。