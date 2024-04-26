國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署26日偵結，檢方查出，王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團主嫌林耿宏等人，自2019年起以虛擬貨幣詐欺近8億多元，另以不法所得交給王晨桓成立建業法律事務所曼谷分所、宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等方式洗錢22億多元，全國有1200人受害，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴潘、王、林共32人，並將林耿宏、潘奕彰4人求處20年以上徒刑、王晨桓求刑12年以上徒刑，林淑芬等人求刑15年以上徒刑、適當之刑。

目前全案有潘奕彰、王晨桓、林耿宏14人在押，下周一移送台北地院審理。

檢警調查出，該詐團明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣，屬 成本低廉的空氣幣、垃圾幣，自2019年起，透過嚴密組織分工，以編寫不實虛擬貨投資白皮書、透過王牌交易所、ProEx交易所銷售，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、並在交易所操縱幣價等手段，誆騙1200人購買虛擬貨幣，詐騙近8億餘元。

檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元，進行洗錢，其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。

林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款；先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。

目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（折合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元）及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫跑跑1輛。

檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是今年1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人，第3波於3月8日執行，全案今偵結起訴。