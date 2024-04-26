美國總統拜登日前簽署對外援助法案，涉及強制大陸短影音平台公司「字節跳動」剝離旗下應用TikTok（抖音海外版）美國業務，外媒稱字節跳動正探索出售TikTok。對此，字節跳動出面闢謠，指外媒消息不實，目前沒有任何出售TikTok的計畫。

據大陸央視新聞報導，美國總統拜登24日表示，他已於當日簽署價值950億美元的對外援助法案。該法案涉及強制字節跳動剝離旗下應用TikTok美國業務。在相關條款中，字節跳動被限期約9個月剝離其美國業務，否則將面臨美國全國禁令。

此外，如果拜登確定出售事宜取得進展，他還可行使一次90天的延期權力。今年3月13日，關於限期剝離TikTok的法案在眾議院獲得壓倒性的通過，試圖迫使TikTok出售給美國企業，否則就將面臨被美國應用商店禁止的風險。

當地時間24日，在TikTok官方帳號發布的兩分鐘影片中，TikTok執行長周受資表示，「不要搞錯了，這就是一項禁令，一項對於Tiktok、對於你和你的聲音的禁令⋯⋯這當然是一個令人沮喪的時刻，但它不需要成為一個決定性時刻」。

TikTok隨後發布聲明，直接將該法案稱為「禁令」，並稱公司將在法庭上對其發起挑戰。「相信事實和法律顯然站在我們這一邊，我們最終會獲勝。事實就是，我們已經投入了數十億美元來保證美國使用者的資訊安全，讓平台免受外界影響和操控。該禁令將會摧毀700萬家企業，讓1.7億美國人失去聲音」。