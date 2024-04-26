台南市警5分局25日中午在公園路巷弄內封街，抓捕當街持槍的嫌犯。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警5分局25日在公園路逮獲當街持槍的潘姓嫌犯，他所持槍枝都是空氣槍，但其中1把具穿透殺傷力，仍依照槍砲罪嫌移送法辦。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區公園路994巷25日上午11時許傳出有怪男當街持長槍咆哮，驚動警方封街圍捕，最後在2樓租屋處逮獲精神不佳的潘姓男子，屋內查獲12把長短槍都是空氣槍。落網稱「視槍枝為女友」，其中1把槍枝具穿透破壞力，依照槍砲、妨害秩序罪移送台南地檢署偵辦。

50多歲潘男剛從東區搬到北區公園路994巷1棟套房公寓，平時酷愛收藏玩具槍，25日搬家時將其中1把長槍以布包裹，要從車子拿進屋內，卻在門前馬路邊講電話停留，裹布一度掉落，露出槍身，他仍在馬路上來回踱步閒晃，甚至一度咆哮，附近鄰居見狀驚嚇，趕緊報案。

聽聞有人當街持槍，警方大動作出動20名警力，封街圍捕，現場已不見持槍者，經向鄰居調查得知怪男是剛搬來的潘男，衝入其2樓租屋處將其逮捕，當場查獲12把長短槍枝，帶回查驗盡是瓦斯槍、BB槍與玩具槍。

潘男精神狀況不佳，在警局毫不以為意與警方攀談閒聊，即使刑警都不願搭理，他都能在留置室內對空氣自言自語數小時，並指著槍枝稱「這些都是我女朋友」，看得警員反而覺得很毛。

警方查出他月初才遭台南市警1分局依槍砲罪嫌移送台南地檢署。遂逐一查驗每把槍枝火力，其中1把短槍可貫穿2塊鋁板，初判具破壞力，將送刑事局進一步鑑定，全案依照槍砲罪嫌與妨害秩序罪的恐嚇公共危險偵辦。