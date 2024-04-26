第一銀行2023年信用卡繳稅優惠受客戶好評，其中台灣Pay信用卡繳綜所稅金額年增逾15％，今年更推出最高5.5萬元的超高回饋金，讓卡友便捷享好康。

第一銀行祭出刷卡繳稅享好禮除了一次付清的繳稅大戶優惠外，也可選擇分期輕鬆付，繳稅金額1萬元(含)以上，最高享12期分期零利率，以滿足卡友所需。

為積極打造台灣Pay應用場域，鼓勵卡友綁定行動支付工具繳稅，一銀卡綁台灣Pay繳納綜所稅，不限金額每戶回饋200元，還可參加抽獎活動，最大獎為韓國商務艙五星米其林雙人行旅遊券。