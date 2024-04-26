近日地震頻傳，由高中生林子祐研發的「台灣地震速報」App受到關注，超過百萬下載量，不過該款App是透過「地牛WakeUp！」軟體間接使用氣象署數據，台灣地震速報並未獲得氣象署授權；林子祐昨晚發聲明向「地牛Wake up!」和氣象署道歉，並表示會盡快和氣象署完成簽約。

「地牛Wake Up!」昨在臉書表示，團隊有正式與氣象署簽約合作，不過透過他們軟體使用氣象署數據的「台灣地震速報」並未獲得官方授權，團隊強調並不責怪林同學，而是建議他能盡速與氣象署簽約合作。

林子祐昨晚發聲明表示，他是「地牛Wake Up!」的忠誠用戶，開發iOS App是透過地牛的連動功能取得氣象署地震資料，開發成功後想和氣象署申請直接使用地震資料，不過因申請需要詳盡的計畫書和審查流程，當時需兼顧課業和申請學校的繁忙階段，原本想等高三忙完再進行。

林子祐坦言，沒有完全瞭解地牛提供免費服務的限制和相關法律規範，雖然團隊表示不責怪他，但他還是很自責，目前已經透過一位地震專長的教授和氣象署聯繫，希望能盡快和氣象署簽約合作。

最後林子祐再次感謝「地牛Wake Up!」和氣象署的諒解及支持，表示在這個過程中又上了一課，「支持我的爸媽與朋友不要擔心我，慶幸有這麼多人一起關心台灣這塊土地，為地震速報做努力。」