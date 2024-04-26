大陸神舟十八號參與任務的太空人葉光富（中）、李聰（右）、李廣蘇（左）皆為「80後」；葉光富擔任指令長，其餘2人皆為首次執行飛行任務。神舟十八號與神舟十七號完成在軌輪換後，預計將在太空站駐留約6個月，計畫於10月下旬返回。（文：陳柏廷 圖：中新社）

中國載人航太工程辦公室消息，北京時間2024年4月25日20時59分，搭載神舟十八號載人太空船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射成功。載人太空船入軌後，於北京時間2024年4月26日3時32分，成功對接於太空站天和核心艙徑向埠，整個自主交會對接過程歷時約6.5小時。

按照任務計畫，神舟十八號太空人乘組從太空船返回艙進入軌道艙。北京時間2024年4月26日05時04分，在軌執行任務的神舟十七號太空人乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟十八號太空人乘組入駐「天宮」。隨後，兩個太空人乘組拍下「全家福」，共同向牽掛他們的中國人民報平安。

神舟十八號太空人乘組將在太空站駐留約6個月，計畫於10月下旬返回。神舟十八號乘組在軌期間，將實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和2至3次出艙活動，開展微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域實（試）驗與應用，完成太空站碎片防護加固裝置安裝，艙外載荷和艙外平臺設備安裝與回收等各項任務。

太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部指出，執行神舟十八號載人飛行任務的太空人乘組，是由葉光富、李聰、李廣蘇3名太空人組成，葉光富擔任指令長。乘組包括1名第二批太空人和2名第三批太空人，3人均為「80後」。