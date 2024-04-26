據法國廣播電台報導，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）4月25日在德國柏林發表演講時表示，如果中國想和西方國家保持良好關係，就必須停止支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。他並以嚴厲的措辭警告中方「不能兩者兼得」。

斯托爾滕貝格說，北京的幫助對莫斯科的戰爭努力至關重要，因為中國通過分享半導體等高端技術支撐着俄羅斯的戰爭經濟。他指出：「去年，俄羅斯從中國進口了90％的微電子產品，用於生產導彈、坦克和飛機。中國還致力於為俄羅斯提供更好的衛星能力和圖像。」

報導稱，斯托爾滕貝格25日在德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）等人的陪同下出席了由非盈利組織「大西洋-橋」（Atlantik-Brücke）舉辦的講座和對其進行的頒獎活動。

北約秘書長在活動上發言表示，盟國必須繼續給予烏克蘭更多的支持，並稱「因為這正是我們正在經受考驗的地方。每天，我們都會看到新的襲擊、新的暴行。俄羅斯正在摧毀烏克蘭的基礎設施，包括大型發電廠。」

斯托爾滕貝格直言：「我們必須誠實，現實情況是，最近幾個月，北約盟國並沒有提供我們承諾的支持。數月來，美國未能達成一攬子協議。而在歐洲，彈藥的交付遠遠低於我們說過的水平。這些拖延造成了後果。烏克蘭兵力不足，俄羅斯得以在前線推進。烏克蘭缺乏防空能力，使更多俄羅斯導彈和無人機能夠擊中目標。烏克蘭缺乏縱深精確打擊能力，這意味着俄羅斯可以集中更多兵力。」

斯托爾滕貝格強調：「但烏克蘭現在取得勝利還為時不晚。因為更多的支持即將到來。在上周舉行的北約防長和澤倫斯基總統會議上，盟國認識到了緊迫性，並同意加強我們的支持。我歡迎美國國會批准向烏克蘭提供超過600億美元的新軍事援助。」

斯托爾滕貝格表示：「本周，當我們一起在波蘭時，英國首相蘇納克宣布英國將提供更多的彈藥、防空和縱深精確打擊能力，作為將GDP的2.5％用於國防的承諾的一部分。其他盟國也在加大力度。我已提到，德國是向烏克蘭提供支持的主要歐洲盟國。現在，你們還決定從德國提供第三套『愛國者』系統等。」

斯托爾滕貝格表示：「讓我們記住這場戰爭的起因。當俄羅斯坦克越過邊境時，許多人認為基輔會在幾天內淪陷，烏克蘭會在幾周內淪陷。但烏克蘭奮起反擊，收復了最初入侵時（被俄羅斯）佔領的一半領土。因此，他們展示了技能和能力，證明了他們有能力反擊俄羅斯侵略者。到目前為止，普丁在這場災難性的戰爭中損失了35萬軍隊、2000輛坦克、十分之一的空軍以及黑海艦隊的大部分。」

斯托爾滕貝格補充說：「但最重要的是，我堅信烏克蘭必勝，因為他們的事業是正義的。民主比專制更強大。普丁認為我們不願意或不能夠捍衛我們的價值觀是錯誤的。我們願意。烏克蘭戰爭表明，安全不是地區性的，而是全球性的。因此，我們必須做的第三件事就是確保北約盟國的安全，與我們在世界各地的朋友更加緊密地合作。」

斯托爾滕貝格說：「俄羅斯在亞洲的朋友對其戰爭努力至關重要。首先是中國。中國正在支持俄羅斯的戰爭經濟。與俄羅斯共享半導體等高端技術和其他軍民兩用物品。去年，俄羅斯從中國進口了90％的微電子產品。用於生產導彈、坦克和飛機。中國還致力於為俄羅斯提供更好的衛星能力和圖像。所有這些都有助於莫斯科對烏克蘭造成更多的死亡和破壞，加強俄羅斯的國防工業基礎，並規避制裁和出口管制的影響。」

斯托爾滕貝格說：「中國表示希望與西方保持良好關係。與此同時，北京卻在繼續助長歐洲自第二次世界大戰以來最大規模的武裝衝突。他們不能二者兼得。」

斯托爾滕貝格還指出：「同時，北韓工廠正滿負荷運轉，為俄羅斯生產彈藥。僅在過去六個月里，就已交付了超過1萬個集裝箱、 可能相當於100多萬枚炮彈或火炮彈藥。伊朗還向俄羅斯提供了大量支持，包括數千架致命的『見證者』無人機。有報導稱，伊朗還在考慮向俄羅斯轉讓彈道導彈，我們對此表示關切。作為支持的回報，北韓和伊朗正接受俄羅斯的技術和物資，以幫助它們提高導彈和核能力。」

斯托爾滕貝格說：「因此，我們看到，威權勢力正日益結盟。歐洲發生的事情對亞洲很重要，亞洲發生的事情對歐洲也很重要。烏克蘭戰爭以及中國、伊朗和北韓對俄羅斯的支持都清楚地表明了這一點。過去，我們犯了依賴俄羅斯石油和天然氣的錯誤。在中國問題上，我們絕不能重蹈覆轍。依賴中國的資金、原材料和技術。依賴使我們變得脆弱。我們必須與世界各地的朋友站在一起。莫斯科、北京、德黑蘭和平壤絕不能認為它們可以通過武力來達到自己的目的。」

據路透報導，近年來，隨着美國及其盟國對俄實施制裁，尤其是莫斯科因全面入侵烏克蘭而受到制裁，中俄兩國加強了貿易和軍事聯繫。中國海關數據顯示，2023年中俄貿易額達到創紀錄的2401億美元，同比增長26.3％。2023年，中國對俄的出貨量猛增46.9％，而從俄羅斯的進口量則增長了13％。此外，俄總統普丁25日表示計畫於5月訪華，與中國國家主席習近平舉行會談。這或將是普丁在新總統任期內的首次對外訪問。