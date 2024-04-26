仁新指出，國際大型生技基以美東時間25日Belite每股收盤價38.38美元(折合每股約新台幣1,230元）發行1股美國存託股票(ADSs)及1單位權證(Warrants)，每單位權證得以履約價格44.14美元(折合每股約新台幣1,410元)認購1股美國存託股票，

Belite本次增資成功引進資產管理規模超過70億美元(折合新台幣約2,300億元)的國際知名基金，該基金為一家全球性、價值導向、事件驅動的避險基金，主要專注於醫療保健行業。此次2,500萬美元增資以當天收盤價無折價發行，且權證之履約價格對當天收盤價溢價15%，實屬罕見，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外2,875萬美元(折合新台幣約9.2億元)資金。

目前LBS-008正同時開展兩項臨床三期試驗及一項臨床一b、二/三期試驗，針對斯特格病變(簡稱STGD1)全球臨床三期試驗已完成收案，並預計於今年第4季進行期中分析，若數據正面，極有可能成為全球首個STGD1核准藥物針對GA之臨床三期試驗，目前正進行收案，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮之乾性黃斑部病變患者。

另外，因今年2月取得日本孤兒藥認證(ODD)，為搶先商機並加速未來日本之新藥上市申請，目前亦同步開展第二個斯特格病變臨床試驗以納入日本病患數據，以搶攻全球首款治療STGD1與乾性AMD之口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。