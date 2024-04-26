據法國廣播電台引述英國《金融時報》25日報導，由於對華為開發先進半導體的擔憂日益加劇，美國正推動歐洲和亞洲的盟國，收緊對華出口晶片相關技術和工具的限制。據五位知情人士透露，華盛頓希望日本、韓國和荷蘭更積極地利用現有的出口管制措施，包括阻止這些國家的工程師為中國先進半導體工廠的晶片製造工具提供服務。

拜登政府在2022年推出了全面的出口管制措施，其中包括禁止「美國人士」（US persons），即美國國民和公司向中國的特定先進晶片工廠提供直接或間接支持。但阻止中企從美國的盟國僱傭工程師的限制卻要少得多。

安慶國際法律事務所的出口管制專家沃爾夫（Kevin Wolf）說：「為了使針對中國的管制更加有效，並為美國工業提供公平的競爭環境，這些盟國需要禁止其公司提供支持在中國生產先進節點積體電路的服務。」

儘管美國採取了更嚴厲的管制措施，但中國公司開發先進晶片的速度越來越快，拜登政府對此越來越感到擔憂。去年8月，美國商務部長雷蒙多訪華之際，華為發布了Mate 60 Pro手機，其中的先進晶片令美國政府的出口管制專家大吃一驚。

報導指，華盛頓還希望這些盟國加大中方規避美國限制的難度。特別是，美方希望盟國能增加第三國公司對華供應包含日本、韓國或荷蘭生產的技術的產品的難度。

美國利用一種名為「外國直接產品規則」的廣泛工具來針對華為。該規則使美國商務部能夠阻止非美國公司向華為供應含有美國技術的產品，即使這些產品是在美國境外生產的。但上述盟國還沒有實施會產生類似影響的措施。

報導引述一位知情人士說，拜登政府並沒有要求盟國按照「外國直接產品規則」的思路建立新的機制，只是希望它們利用現有的出口管制制度來解決這個問題。白宮和美國商務部拒絕對此發表評論。日本經濟產業省和荷蘭政府也拒絕發表評論。韓國貿易、工業和能源部表示，對美方要求其加強出口管制不知情。

報導稱，目前仍不清楚上述三國將如何應對。在2022年美國實施管制之後，這些盟國加強了對晶片相關技術出口的管制。一些亞洲公司感到沮喪的是，在華盛頓向盟國施壓的同時，拜登政府卻繼續讓高通等企業向華為提供晶片。參與討論的一位知情人士稱，盟國的一些官員也認為有必要在中國公司派駐工程師，以幫助他們監測當地的活動。

日本去年對23種晶片製造工具實施了限制。當時，日方官員表示，由於出口商需要獲得所有地區的許可證，因此這些限制措施比美國實施的限制措施更進一步，使日本經濟產業省能夠進行深遠的監督。

但一些官員表示，日本在實施出口管制時究竟有多嚴厲，缺乏透明度。許多日企已經大幅削減了與華為的關係，但這家中國企業仍然是日本最有影響力的商業遊說團體——經團聯的成員。

歐委會常務副主席兼歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴《金融時報》，歐盟不願意限制歐洲國民到中國工作。東布羅夫斯基斯說：「關於人才的話題是一個更基本的個人自由問題。這是一個我們需要非常謹慎對待的領域。」