最近一名在航空公司工作的21歲女子在西班牙馬略卡島帕爾馬機場（Son Sant Joan airport）的自動販賣機買了咖啡，喝下去驚覺味道不對，打開杯蓋發現有大量昆蟲爬行，隨後她開始過敏，臉部腫脹、呼吸困難，被送往加護病房，經過36小時後終於康復出院。

《太陽報》報導，女子機場自動販賣機買了咖啡後，喝了一口就發現味道很奇怪，打開看到咖啡中有一堆昆蟲屍體與正在爬行的蟲子，噁心的畫面讓她瞬間反胃，沒多久，她就出現過敏性休克，臉部與身體腫脹，還有呼吸困難等症狀。

機場人員趕緊呼叫救護車將女子送醫，女子在加護病房經搶救36小時才保住一命，並於24日康復出院。

Woman, 21, is left fighting for life after drinking coffee filled with INSECTS which she bought from a vending machine at Majorca airport https://t.co/x5MMXyhCb3 pic.twitter.com/cqzi5b7OGw — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2024

女子的家屬已經向警察局投訴機場，指控自動販賣機廠商維護不善，這種行為已經危及公共健康安全。

至於咖啡杯內會出現大量蟲子的原因，馬略卡島帕爾馬機場管理部門已經展開調查。