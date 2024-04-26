民進黨高市黨部主委選戰領表最終日，為了避免各派系在改選時短兵相接，間接導致2018年的歷史再度重演，隸屬新潮流的高市議員簡煥宗宣布放棄角逐主委大位，且力挺這次「獨立參選」的陳慧文，這也讓此次主委選情增添不少變數。

簡煥宗表示，今年黨部改選最重要就是即將面對2026這局，然而，國民黨早已整合，立委柯志恩也已經就戰鬥位置，接下國民黨高雄市黨部主委，更是2026國民黨高雄市長候選人。

簡煥宗指出，2018年那場慘烈的市長初選，黨內各派系紛紛投入高雄市長初選，市長初選受到外界高度關注，整個過程讓人印象深刻，尤其劉世芳選擇退出市長初選，已經盡可能減少派系間的競爭惡鬥。但很可惜，最終民進黨輸掉市長選舉，而且議會也沒有過半。

簡煥宗說，他2周前向高雄市長陳其邁報告自己要參選高市黨部主委，市長提醒他競爭不要太激烈，畢竟主委這個位置，要擔任協調派系的角色，才能順利推動選務以及協助市政發展。所以他在思考投入主委選舉的這些日子裡，是人生中最天人交戰的時刻，也是他從政以來壓力最大的時候。

簡煥宗強調，若黨內在主委改選時短兵相接，這樣的競爭從主委選舉延伸到市長初選，他不諱言可能2018年的歷史會再度重演，因此我們必須更團結，才能讓高雄持續邁進。「勇於承擔不容易，勇敢放下更不簡單」，他決定不參選這次民進黨高雄市黨部主委選舉，但他期待新任主委可以超越派系扮演溝通平台，並促進黨內團結的人，所以他支持不是派系提名的主委參選人陳慧文。