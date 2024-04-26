新任總統賴清德將在520上任，新內閣人事已在昨天到位。目前外界關注的是，未來即將跟隨入府的總統府侍衛長人選。國防部依慣例已提出人選供賴勾選，消息人士透露，新任侍衛長將是現任防空暨飛彈指揮部副指揮官唐志曜少將。由於唐是從小在地長大台南人，過去擔任IDF飛官時又長期在台南第一聯隊服務，與在賴擔任市長時互動良好，而成為不二然人選，將順利占中將缺。

唐志曜為台南在地子弟，生長在傳統家庭。官校畢業並完訓後擔任IDF戰機飛官，長期在台南第一聯隊服務。之後曾經擔任第三聯隊長，空軍司令部建軍組組長。

唐在建軍組長任內，主要負責F-16V採購建案，調往國防部擔任情次室政策計劃計組長並升少將。隨後接任空軍第三聯隊長，又升任防空暨飛彈指揮部副指揮官，歷練相當完整。

至於現任總統府侍衛長李慶然中將，未來有可能升任空軍作戰指揮部指揮官或空軍司令部政戰主任一職。