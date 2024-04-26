網紅7寶媽日前在臉書專頁「林叨囝仔 The Lins' Kids」的直播中嘲笑資源班學生，雖二度道歉仍引來許多網友批評，前主播蕭彤雯稍早發文表示7寶媽錯的最大一點是當孩子提了資源班後，「當下回應了什麼」，小孩不懂，但做媽媽的不應該跟著錯下去，痛批「身為一個母親，你的反應很難被原諒」。

7寶媽日前在直播中和兒子聊天時，提到資源班話題，兒子表示：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商…」，7寶媽再追問那班上是否有資源班的同學？兒子回應：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔」，整段對話被網友怒轟將資源班貼上負面標籤，對此，蕭彤雯跳出說：「你知道嗎？重點不是孩子說了什麼，而是你在當下回應了什麼」。

蕭彤雯認為7寶媽錯在沒引導小孩正確觀念。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯進一步說，以孩子的經歷，目前的價值觀容易被網路或社會大眾影響，例如「問題學生」4字，或許孩子只是單純以為跟大家不一樣的學生，但在大人世界定義並非如此，這就是為何孩子成長過程中需要大人的存在，身為成人，蕭彤雯認為大家應該知道小一點的孩子因為尚未建立同理心，加上群體效應，容易在不知不覺中被大眾牽著鼻子走，甚至做出霸凌行為。

蕭彤雯指出，成人必須讓孩子知道「一群人都這麼講，不代表這就是正確的，你要自己去判斷跟思考」，而擁有一個女兒和一個兒子的她，認為「幫助孩子長成一個善良的大人，是我將她帶來這個世界上，最基本的任務」，因此就她看來，7寶媽最失敗的是沒有在當下引導孩子去思考正確的方向，事後的道歉內容，也讓她為小孩無辜受罪感到難過，王至德律師認同回應：「其實學生時代的霸凌常常是來自於不肯包容與自己不同的同學，如果我們都教育孩子去包容一些跟我們不一樣的孩子，那霸凌的事件就會大量的減少。」