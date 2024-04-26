屏東縣同安國小充滿愛，天未亮就要起床備料賣飯湯的家長林雅惠，近來每周三下午都不辭辛勞到學校煮東西給小朋友吃。（同安國小提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣同安國小充滿愛，天未亮就要起床備料賣飯湯的家長林雅惠，近來每周三下午都不辭辛勞到學校煮東西給小朋友吃。（同安國小提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣同安國小充滿愛，天未亮就要起床備料賣飯湯的家長林雅惠，近來每周三下午都不辭辛勞到學校煮東西給小朋友吃。（同安國小提供／謝佳潾屏東傳真）

在屏東縣同安國小任教23年的曾鴻文於癌逝前，因怕課輔班學生餓肚子，而留下一筆錢拜託同事繼續買點心給孩子，這一善舉不僅感動許多人，至今1年多來不斷有家長深受影響投入點心行列，天未亮就要起床備料賣飯湯的家長林雅惠，近來每周三下午都不辭辛勞到學校煮東西給小朋友吃。

2022年11月18日，曾鴻文癌逝，享年50歲，離世前他轉交一筆錢給教導主任蔡錦豐，拜託學校繼續照顧課後輔導班的學生，蔡錦豐說，曾老師最怕小朋友餓肚子，即使上了天堂也放心不下這群孩子。

曾鴻文的善舉不僅令人感動，還促使大家付出行動，他的親友在全台鬧蛋荒時，捐給學校9萬善款，讓老師可以持續買蛋煮成茶葉蛋給小朋友當點心吃，而其他家長也是有錢出錢、有力出力，盡自己所能用愛填滿這所偏鄉小學。

至今距離曾鴻文離世已1年多來，但這份愛從沒間斷過，且還持續發酵中，近來每周三下午都可在學校看到家長林雅惠為孩子準備點心的身影。

林雅惠的女兒就讀一年級，她在得知曾鴻文「遺愛同安」的故事後，也深受感動與影響，雖然每天一早天未亮就要起床備料賣飯湯，但為讓星期三上社團與課輔的小朋友能吃到熱騰騰的食物補充體力，仍不辭辛勞地犧牲休息時間，現場煮東西給孩子們吃。

蔡錦豐感動道，每次要支付林媽媽食材費時，她都會說，「沒關係，我處理就好」，愛心真的會感染，愛也真的會一直傳承下去。