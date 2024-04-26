張姓男子26日凌晨4時許疑似疲勞駕駛，擦撞在新北市蘆洲區永安南路二段與中華街口停車格內的15輛機車。（蘆洲警分局提供／張鎧乙新北傳真）

1名張姓男子26日凌晨4時許疑似疲勞駕駛，擦撞在新北市蘆洲區永安南路二段與中華街口停車格內的15輛機車，現場無人受傷，警方初步了解，張男沒有酒駕，肇因待查。

據悉，22歲的張姓男子26日凌晨4時許，開著一輛黑色賓士轎車戴送友人回家。途中行經蘆洲區永安南路二段與中華街口時，疑似因疲勞駕駛，衝撞路旁停車格內15輛機車。

蘆洲警分局獲報到場，發現張男及同車乘客沒有受傷也無酒駕，車內未查有違禁品，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方閱監視器釐清。