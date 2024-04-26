M31已連續6年榮獲台積電開放創新平台(OIP)特殊製程矽智財夥伴獎項的肯定，本次M31於台積電2024年度北美技術研討會(TSMC 2024 North America Technology Symposium)上展示兩大產品線包含基礎元件IP如Standard Cell、Memory Compiler、GPIO、Specialty I/O，以及目前應用市場上熱度最高的高速傳輸介面IP如PCIe5.0 PHY、ONFi5.1 I/O、LPDDR4/4X PHY以及LPDDR5/5X PHY等。M31更發表遵循最新的D-PHY v2.5與C-PHY v2.0規範的5奈米MIPI C/D PHY Combo IP，此款IP提供高性能、低功耗的解決方案，每條通道上達到6.5Gb/s的速度，在每個trio上達到6.5Gs/s，總速度高達44.5Gb/s，以滿足當前高速數據傳輸的需求，特別適用於行動通訊、汽車、人工智慧(AI)和物聯網(IoT)等多元化應用。此外，MIPI技術還通過支持低功耗狀態模式，在最高速度下的能耗低於1.1pJ/bit，並提供了豐富的內建測試能力，包括模式生成器、邏輯分析器和回環模式，以便於開發者進行測試和調試。此外，M31支援MIPI顯示和相機規範的關鍵功能，適用於自動駕駛輔助系統(ADAS)和車用資訊娛樂系統中的應用，滿足了行業對於高可靠性和功能安全的嚴格要求。M31提供了豐富的MIPI相關IP組合，可快速整合到SoC中，以滿足各式應用的設計需求。

今年適逢台積電北美技術論壇舉辦30周年，M31也緊隨台積電的製程技術發展超過十年，M31研發副總經理洪誌謙表示，M31對於高速介面技術的創新開發以及系統的深入理解，使得M31能夠在快速變化的市場中響應客戶需求，提供符合最新標準的解決方案。展望未來，M31我們將緊跟台積電的先進製程技術，持續投入研發資源，開發先進製程技術的產品，並擴展在人工智能、物聯網和5G通訊等新興應用領域的IP解決方案，以幫助客戶加速產品上市，提高市場競爭力。