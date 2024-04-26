據法國廣播電台引述俄羅斯塔斯社報導，4月25日，俄羅斯總統普丁在俄羅斯工業企業家聯盟代表大會上表示，「我計畫在5月訪問中國。」普丁沒有具體說明訪華日期，但考慮到具體月份，這次訪問可能是普丁連任俄總統新任期內的首次出訪。

普丁在評論其中一位與會者要求向中國國家主席習近平贈送一本由19世紀俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基撰寫的長篇小說《怎麼辦？》時提到了這一點，這本書蓋有1953年6月15日圖書館的入館印章。恰逢中國領導人的生日。

該與會者要求普丁將其交給中國領導人。習近平之前在莫斯科國立國際關係學院演講時，曾將這部小說列為他最喜歡的作品之一。

普丁表示贊同，並稱「我一定會帶著這本書，並把這本書送給我們的朋友。」俄羅斯總統繼續說道：「他是一位強有力的領導人，也是一個真正的男人。玩笑歸玩笑，但說真的，如果他喜歡這本書，我很樂意送給他。」

「俄羅斯-1」電視台記者帕維爾·紮魯賓（Pavel Zarubin）稍後發布了俄總統辦公廳禮賓人員從這位與會者手中拿走那本《怎麼辦？》的視頻。

俄總統新聞秘書佩斯科夫25日在回答相關問題時表示：「我們會及時公布所有訪問」。佩斯科夫補充道，「我們將與我們的中國合作夥伴一起宣布一切。」