全球電動車市場競爭激烈，美國電動車巨頭特斯拉近日宣布全球裁員10%人力，另一家越南汽車廠VinFast也很慘，VinFast在2022年3月時宣布進軍美國北卡羅萊納州成立製造工廠，生產旗下的電動車並提供7500個新就業機會，但卻被發現工廠至今仍未開始建設，汽車幾乎沒有向外銷售。

美國媒體《 Hunterbrook Media 》報導，VinFast在2022年宣布在美國建廠，當時預計在2025年底前完成該工廠的主體建設，但該媒體在2月的兩個工作日前往該工廠工地，卻發現沒有建築工人在場，工廠建設進度趨近於零。

報導稱，VinFast位在越南海防市的中央製造工廠擁有年產30萬輛汽車的能力，但去年的汽車交付量不到3萬5000輛，僅占產能的12%，未達到5萬輛的目標。

此外，位在北卡羅來納州的新工廠將能夠額外生產15萬輛汽車，VinFast往美國運送了3118輛電動車，但根據電動車註冊數據，截至去年12月僅銷售265輛，剩餘的汽車仍堆積在加州貝尼西亞港。

VinFast甚至在今年初透露，旗下兩款電動車的全球預定量已從6萬5000輛減少至1萬4700輛。

全球電動車市場競爭加劇，由於大陸持續向外國出口低價的電動車，就連電動汽車產業的領頭羊特斯拉都受到強烈打擊，知名的福特汽車也宣布放慢從燃油車轉型成電動車的轉型速度。