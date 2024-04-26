北檢今起訴「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，查出前建業法律事務所所長、知名律師王晨桓涉案極深，不但幫忙詐團洗錢4600萬元，提供處所協助通緝犯主嫌林耿宏藏匿外，甚至利用接受該詐團辯護機會洩漏檢警偵查祕密，並擔任詐團「軍師」指示林耿宏修改文件脫罪，最可惡的是他利用為苗栗某茶葉公司法律顧問機會，獲悉茶葉公司何姓負責人常聽聞槍聲，心生恐懼，竟佯稱可代為聘請退伍憲警人員排除，4年詐騙何男7227萬元。

北檢今依組織犯罪、加重詐欺、洗錢、藏匿人犯、洩密等罪起訴王晨桓，並具體求處12年以上徒刑，檢方另將以王犯行嚴重違反律師倫理規範，將王送律師懲戒委員會進行懲戒。

檢方查出，詐團主嫌林耿宏將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，王將其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法律事務所之投資款等方式洗錢。

王晨桓明知林耿宏推銷的CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值，發行之白皮書內所載團隊姓名都是假的，仍於112年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，並安排虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所。

本案詐團張姓、王姓成員去年6月5日遭檢警搜索，王晨桓接受詐團委託即指派魏姓律師擔任王姓被告辯護人，趁羈押閱卷機會取得卷證資料後，隨即傳送「閱卷資料」、「羈押聲請書」、「聲請羈押訊問筆錄」之PDF檔案與王晨桓，王晨桓再將資料洩漏給詐團。

王晨桓明知林耿宏因另案遭通緝，於去年6月間，將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與詐團，供林耿宏躲藏，躲避檢警查緝。

此外，王晨桓於2019年間擔任苗栗縣某茶葉公司法律顧問，發現公司何姓負責人因公司地處山區時常聽聞疑似槍聲，及疑似周圍環境遭人監控，心生恐懼，竟向何男佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險情況，但需支付高額費用。

由於該公司反映周圍出現不明人士、或聽聞不明聲響、或見到不明光芒，王晨桓竟透過通訊軟體，傳訊給何男「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「剛剛據報，打下一架無人機」、「『長輩』持續警戒」、「沒問題，『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」、「美國人複驗，黑車有問題」詐騙，估計王自2020年至今年1月間，共詐騙何男7227萬餘元。

北檢痛批，王晨桓身為國內知名法？事務所之所長，並身兼王牌交易所總裁，竟勾結詐欺集團主謀，參與犯罪組織，洩漏偵查祕密，提供房屋藏匿通緝犯，並扮演「軍師」角色協助詐欺集團塑造垃圾幣具流通性假象。又收受、使用高達4300萬元犯罪所得，阻撓檢警機關追查；另以誇大、荒誕不經之話術長期詐欺何姓被害人，騙取高達7000餘萬元之不法所得，犯後僅坦承部分洩密、洗錢犯行，毫無悔意，建請法院量處應執行有期徒刑12年以上之刑。