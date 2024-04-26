「舜元品牌會館」近日落成，標榜「以人為本」、呈現都市主義的人文景觀。（業者提供）

「舜元品牌會館」近日落成，標榜「以人為本」、呈現都市主義的人文景觀。（業者提供）

建築走向精緻化，「品牌經營」更成為台中建商顯學，各大指標建商近幾年紛紛打造專屬會館，舜元建設在14期重劃區打造的「舜元品牌會館」近日落成，標榜「以人為本」、呈現都市主義的人文景觀，內部規畫更以精緻的導覽方式呈現該區域全貌與發展性，盼透過沉浸式的體驗吸引均質客戶，深切感受品牌的深度與溫度。

14期重劃區緊鄰11期重劃區及水湳經貿園區，該生活圈擁有成熟的交通、商圈、豐沛學區與綠地資源，再加上洲際商城、台中巨蛋等利多挹注，近幾年吸引許多開發商進駐插旗，今年上半年就有包括國泰仰薈、大陸豐莚、龍寶＆大毅美和段新案及德鑫森PARK等新案進場，接下來還有寶輝、精銳、新美齊與遠雄、華固等指標建商將推案。

舜元建設深耕台中27年，以住戶空間需求為導向，講究適地而建，且一向堅持藝文美學、環保永續並重，近幾年在14期陸續推出住宅大樓案「舜元知了」、「舜元知茵」及「舜元睦森林」等皆大獲好評，舜元建設開發部經理林龍文表示，目前在14期已佈局5案，線上個案「舜元境朗」基地位在庄德街，主打3房產品且標榜步行到巨蛋僅需8分鐘，廣受自住客青睞。

舜元建設主打品牌質感，吸引自住客捧場，近10年內推出374戶，目前市場釋出率僅1.3％，根據樂居網統計，其中舜元知了有2戶銷售、舜元睦森林僅1戶銷售，舜元知茵銷售戶0。林龍文強調，公司推案從選地開始就希望提供美好生活環境，建材選用、建築品質及後續社區經營都相當紮實，且採一對一專人客服、5年防水保固等售後服務，藉以挹注品牌永久附加價值，獲得客戶認同而惜售。

林龍文強調，目前舜元建設在14期崇德段、洲際段都有推案庫存，另也整合洲際段旁的264地號土地，決動深耕北台中，透過設置品牌會館方式盼營造好的建築與環境。