走路常發出「喀喀」聲，讓人不禁擔心是否是關節退化。對此，復健科醫師王竣平推薦4款食材，包括鯖魚、花椰菜、芭樂、綠茶，都有助於維持良好行動力，值得納入日常飲食清單中。

醫師王竣平在個人粉專發文表示，想要維持身體行動力，飲食是相當重要的一環，並盤點以下4款食材有助於養護關節，以供民眾參考：

1、鯖魚：富含Omega-3脂肪酸，對於維持行動力至關重要。這些健康脂肪酸有助於減輕關節炎症狀，同時提供潤滑，減少關節摩擦。

2、花椰菜：是維生素K的優秀來源，有助血液正常的凝固功能，促進骨質的鈣化。

3、芭樂：富含維生素C，能促進膠原蛋白的形成，為鞏固行動力很重要的成分。此外，攝取足夠的維生素C有助於增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。

4、綠茶：所含兒茶素能幫助調節生理機能，還具有抗發炎的特性，讓行動力更靈活。

另外，王竣平先前點出，包括加工食品、飽和脂肪高的紅肉、糖分過多的飲料、酒精等，都可能導致體內致炎物質的累積，加速關節組織的損傷，增加發炎的風險，進而影響關節的靈活性，應少碰為妙。