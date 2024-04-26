準總統賴清德520將就任，在野黨團要求至立院國情報告，賴清德也表達，「只要立法院邀請，有根據憲法跟現行法律安排，我一定會欣然赴會」，綠委認為，若採統問統答，只要不違憲，可以協商；對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）受訪時表示，民進黨立場就是依照憲法規範，至於是否要對合憲性擴大解釋、希望在野黨自制，目前非常正面收到賴清德回應，後續就照憲法機制安排。

吳思瑤表示，賴清德已經清楚宣示，選舉期間也預先向社會報告，他並不抗拒到立院國情報告，甚至欣然接受也樂於向國會報告，國會是台灣最高民意機構，一切作為都要依法行事且合乎憲法規範，合憲範圍中讓總統到國會報告是最基本前提。

吳思瑤指出，在野黨是否要對合憲性擴大解釋，希望在野黨在憲法精神裡頭予以自制，總統向國會報告是對於民意負責的善意，在野黨不應當進一步作為作秀表演場域，後續規範還是以各黨團協商決定，目前非常正面收到賴清德回應，後續就照憲法機制安排。

至於傳出民眾黨堅持即問即答，吳思瑤強調，民進黨對於總統國情報告的原則跟清楚立場，就是依照憲法規範，民進黨就是往合憲方向推動，憲法增修條文寫得很清楚，總統得赴國會進行國情報告，文字上大家都能清楚閱讀，要溢出憲法本意或進行更多加碼要求，在野黨要好好思考合憲問題。

而傳出藍營將提案延會到七月？先賴清德國情報告再卓榮泰施政報告？吳思瑤表示，這會期的立法院延會可能性很大，很多關鍵議案要進一步協商，後續議程安排也因應520後新舊政府交接，新的內閣團隊依往例會再次進行施政報告，現在又增加在野黨要求的國情報告。