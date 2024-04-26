中共中央政治局委員、大陸外長王毅26日上午會見美國務卿布林肯，大陸外交部網站約莫同時發布王毅日前接受卡達半島新聞網書面採訪內容，指中美兩國人民還是要交流合作，中美兩個大國必須找到正確的相處之道，「中美關係回不到過去，但應該也完全能夠有一個好的未來」。

據大陸外交部網站26日稍早消息，被問及中國如何看待美國大選，及如何展望中美關係前景，王毅強調，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。「中方改善中美關係的態度是真誠的，一個可預期、可持續、健康穩定的中美關係是兩國人民之福，是世界人民之幸」。

但王毅話鋒一轉說，美方的對中錯誤認知仍在延續，遏中錯誤政策仍在推進。近來，美方繼續拉攏所謂盟友，不斷挑唆煽動地區海上局勢，加速編織對中遏制體系，持續升級單邊制裁，大搞對中科技封鎖。美方不能總是用冷戰視角、零和思維看待這個世界，不能總是說一套、做一套。

「各國人民的眼睛是雪亮的，中東人民更加清楚，誰站在歷史和道義的正確一邊一目了然」，王毅指，中國帶給這個世界的是合作、是發展、是穩定、是共贏。中國的發展振興有著巨大內生動力和必然歷史邏輯，任何勢力都無法阻擋。

談及美國大選，王毅說這是美國內政，中方從來沒有也不會干涉別國內政，這不是中方的行為方式。不管誰當選下一屆美國總統，中美兩國人民還是要交流合作，中美兩個大國必須找到正確的相處之道。大陸國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，「這是我們看待和處理中美關係的基本遵循和努力方向」。

王毅指出，前不久，習近平應約與美國總統拜登通電話，再次指出中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該堅持以和為貴、以穩為重、以信為本。

「中美關係回不到過去，但應該也完全能夠有一個好的未來」，王毅強調，中方願與美方一道，多做合作共贏的好事，多辦惠及世界的大事，切實承擔各自應盡的國際責任。