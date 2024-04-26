網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney在直播中發言不當，疑似訕笑資源班學生，引爆軒然大波，除了9家廠商陸續切割，康軒出版社也宣布「不與涉及不當言論或行為人士合作」，成了第10家廠商。

7寶媽Sydney闖禍後先拍影片道歉，但反應不佳，外界認為她把錯推給兒子；Sydney下架原道歉影片後再度發文，「對於有不同需要的孩子以及家長、老師造成傷害，真的很對不起，我深感抱歉，請原諒我的無知與傲慢」。

儘管7寶媽極力挽救，同時強調沒有歧視的想法，不過廠商陸續表態拒絕合作。《康軒學習雜誌》發聲明「不與涉及不當言論或行為人士合作」，聲明中未指名道姓，但「知名團媽」身分呼之欲出。

康軒認為，每位學生都該受到尊重和關心，遠離任何不善、惡意或歧視性言論，避免學童權益受到不法侵害，感謝大眾對這些問題的關心和提醒，會更加注重學童權益，為社會盡一份責任。