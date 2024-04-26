大雨造成部分路段瞬間積水。（寶智華攝）

水利署南區水資源分署指出，25日終於大雨，距上次大雨已經長達228天，南部水庫已進帳210萬噸蓄水，預估近期還能再進帳300萬噸，南部水情持續樂觀。

水利署南區水資源分署表示，「24小時內雨量超過80毫米」才達到「大雨」等級根據氣象署統計，25日南部水庫集水區加權雨量達82.9毫米，已達大雨等級，上次大雨是2023年9月10日，距離已228天。

水利署南區水資源分署表示，今日最新統計，蘭潭＋仁義潭水庫入庫水量90萬噸，預估未來入庫50萬噸；曾文＋烏山頭水庫入庫210萬噸，預估未來入庫300萬噸；南化水庫入庫60萬噸，未來入庫40萬噸；牡丹水庫入庫10萬噸，未來入庫20萬噸；澎湖成功水庫入庫2.5萬噸，未來入庫1噸。

水利署南區水資源分署指出，甲仙堰從22日7時至26日7時累計引量達69.6萬噸，高屏堰26日7時流量達每秒21.6噸，較22日7時上升13.2噸；嘉南灌區已於25日上午7時起全面間斷供灌。